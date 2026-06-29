PF का पैसा निकालना होगा और भी आसान

सैलरीड क्लास के लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड यानी PF बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. इमरजेंसी के वक्त PF का पैसा आपके काम आता है. अभी ऑनलाइन मोड से PF का पैसा निकालने में 7 से 10 दिन लगते हैं, ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है. लेकिन, मोदी सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे ATM और UPI पेमेंट ऐप से निकालने की सुविधा देने जा रही है. इसके तहत EPFO का नया मोबाइल ऐप EPFO 3.0 लाया जा रहा है. इसे जुलाई में ही एक्टिव किए जाने की उम्मीद है. इसके बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ATM कार्ड जारी करेगा. इससे सब्सक्राइबर्स अपने PF का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे.