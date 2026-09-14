15000 की सैलरी होने पर खुलता है PF अकाउंट

अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर जॉब करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. PF के लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है. मिनिमम 15000 की सैलरी होने पर PF अकाउंट खोला जाता है. EPFO की तरफ से आपको एक 12 डिजिट का नंबर भी जारी किया जाता है. इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN कहते हैं.