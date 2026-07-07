1/8 EPFO लेकर आया नए नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है. नए EPF Scheme 2026 के तहत अब PF विड्रॉल प्रोसेस पहले से ज्यादा तेज, आसान हो गया है. नई स्कीम के मुताबिक अब PF क्लेम का सेटलमेंट सिर्फ 3 दिनों में किया जाएगा. अगर तय समय पर क्लेम सेटलमेंट नहीं होता, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर 12% पेनल्टी लगाई जाएगी. इसके साथ ही VPF के नियम भी बदल गए हैं.यह जानकारी अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य संजीव सान्याल ने शेयर की हैं.