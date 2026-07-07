EPFO ने तय की PF का ब्याज

देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मार्च 2026 में ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को 8.25% पर बनाए रखने का फैसला किया था. अब सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद EPFO खातों में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. यह लगातार तीसरा वर्ष है जब EPF पर ब्याज दर 8.25% पर स्थिर रखी गई है. EPFO की तरफ से 7 करोड़ से ज्यादा EPF अकाउंट होल्डर के बैंक खातों में इसी महीने (जून) ब्याज की रकम जमा की जाएगी.