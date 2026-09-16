यूरोप में इतनी गर्मी पड़ने की वजह?

यूरोप में इस बार रिकॉर्डतोड़ गर्मी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई कारणों के एक साथ असर से पड़ी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें सबसे बड़ा कारण मानव-जनित जलवायु परिवर्तन है. World Weather Attribution (WWA) के मुताबिक, यूरोप के ऊपर कई दिनों तक हाई प्रेशर सिस्टम बना रहा. इसे हीट डोम कहा जाता है. यह गर्म हवा को जमीन के पास फंसा देता है. ये ठंडी हवाओं को अंदर आने नहीं देता. इससे तापमान लगातार बढ़ता रहता है. दक्षिणी यूरोप में सहारा रेगिस्तान से आने वाली बेहद गर्म और शुष्क हवाओं ने तापमान को और बढ़ा दिया. स्पेन, इटली, ग्रीस और फ्रांस में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला. Copernicus Climate Change Service के मुताबिक, यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दो गुना तेजी से गर्म हो रहा है. इसलिए यहां हीटवेव पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र हो रही हैं.