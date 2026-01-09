फाइबर और प्राकृतिक तत्वों से भरपूण-

भारत में चावल संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. सुबह की खिचड़ी हो या दोपहर का सादा भात, चावल हर उम्र के लोगों के खाने में शामिल रहता है, लेकिन जैसे ही वजन बढ़ने की बात आती है, सबसे पहले लोग चावल को ही थाली से हटाते हैं. आयुर्वेद में चावल को सात्विक आहार माना गया है. यह शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है और मन को शांत रखता है. पुराने समय में चावल रोज खाया जाता था, लेकिन तब चावल कम प्रोसेस्ड होते थे. वहीं विज्ञान का कहना है कि चावल में फाइबर और प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो वजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं