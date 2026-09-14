7 सालों तक रिश्ते में कैट और रणबीर

रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ 'अजब प्रेम की गज़ब कहानी' के सेट पर मिले और बाद में उनके बीच नज़दीकियां बढ़ गईं. इसके बाद वे लगभग 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने अपने रिश्ते को ज़्यादातर निजी और गुप्त ही रखा, लेकिन फिर भी, कुछ मौकों पर साथ देखे जाने और कुछ अनदेखी तस्वीरों से उनके रिश्ते की पुष्टि हुई. हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक पूर्व पत्रकार ने बताया कि कैसे कपूर ने उन्हें और उनकी टीम का पीछा किया था, क्योंकि उन्होंने उन्हें कैटरीना से मिलते हुए कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी.