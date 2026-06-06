स्टडी में क्यों आया भारत और अमेरिका का नाम?

रिसर्चर्स के मुताबिक, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पश्चिम भारत वे क्षेत्र हैं, जहां सबसे ज्यादा ग्राउंड वॉटर निकाला गया. भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिंचाई के लिए लगातार भूजल का इस्तेमाल बढ़ा है. वहीं, अमेरिका में भी कृषि प्रधान क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूमिगत जल निकाला गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन क्षेत्रों में पानी का हद से ज्यादा इस्तेमाल हुआ. इसने पृथ्वी की धुरी के खिसकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.