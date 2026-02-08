वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी

ये एशिया के सबसे पुराने आवासीय स्कूलों में से एक है, जो 1854 से मसूरी की हसीन पहाड़ियों में बच्चों को पढ़ा रहा है. ये भारत के सबसे महंगे स्कूलों में शुमार है, लेकिन इसकी फीस इसके शानदार अनुभव को पूरी तरह जस्टिफाई करती है! यहां छात्र-शिक्षक अनुपात सिर्फ 6:1 है, यानी हर बच्चे को खास ध्यान मिलता है. 250 एकड़ का विशाल कैंपस संरक्षित जंगल में बसा है, जहां शांति और प्रकृति के बीच पढ़ाई होती है. ये स्कूल 1960 में एशिया का पहला ऐसा स्कूल था जिसे अमेरिका की मिडिल स्टेट्स एसोसिएशन से मान्यता मिली. इसकी सालाना फीस 18 लाख तक है.