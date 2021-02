1 / 7

Extra Marital Affairs 32 साल की रेखा अपने बॉयफ्रेंड Wife With Boyfriend के साथ घर में थी. वह बेडरूम में बॉयफ्रेंड के साथ इंटिमेट हालत में थी, तभी अचानक पति ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुँच गया. उसने पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. पत्नी को किसी दूसरे शख्स के साथ देखते ही पति Husband Murdered wife and her Lover ने आपा खो दिया. इसके बाद उसने बेहद खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला.