22 की उम्र में मुंबई आए फैसल

पंचायत में अपनी एक्टिंग से फ़ैसल दर्शकों के चहेते बन गए हैं और उन्होंने लोगों को हंसाने के साथ-साथ रुलाया भी है. हालांकि, दर्शकों का इतना प्यार पाने से पहले, मुंबई में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत के दौरान फ़ैसल को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था. एक इंटरव्यू में, फ़ैसल मलिक ने मुंबई में अपने करियर के शुरुआती दिनों में झेली गई मुश्किलों को याद किया. प्रयागराज के रहने वाले इस एक्टर ने मुंबई में एक्टर बनने का अपना सपना पूरा करने के लिए 22 साल की उम्र में अपना शहर छोड़ दिया था