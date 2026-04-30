फैंस और सोशल मीडिया पर चिंता

अब कलीब के फैंस सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं कि उन तक यह खबर पहुंचाई जाए. लोगों का मानना है कि शायद इंटरनेट की कमी या जानकारी ना होने की वजह से वह इतने बड़े ऑफर को नहीं देख पा रहे हैं, जो उनकी जिंदगी बदल सकता है.