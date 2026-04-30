Fashion Creator Kalu Putik Get Offer From Instagram But Didnt Respond Instagram Ne Nokri Di Magar Ladke Ne Jawab Hi Nahi Diya Video Viral 8397781
लड़के का वीडियो देखकर खुद फैन हो गया इंस्टाग्राम, तगड़ा ऑफर दिया मगर बंदे ने जवाब ही नहीं दिया
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़का चर्चा के केंद्र में है. सिर्फ 15 साल के इस लड़के ने इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो शेयर किए जो आते ही छा गए और खुद इंस्टाग्राम ने उसे साथ काम करने का ऑफर दिया है. मगर हैरानी होगी कि लड़के ने अभी तक इसका जवाब ही नहीं दिया है. आइए जानते हैं आखिर कौन है ये लड़का...