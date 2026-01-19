FASTag के एनुअल पास को लेकर दूर करें अपना कंफ्यूजन

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का मकसद टोल सिस्टम को पहले से बेहतर करना है. इसी कोशिश में पहले फास्टैग लाया गया. इसका मकसद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार को कम करना, टाइम और फ्यूल की बचत करना था. वहीं, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से FASTag का एनुअल पास लाया गया है, जो 15 सितंबर 2025 से एक्टिव है. एनुअल पास के तहत 3000 रुपये के वन टाइम रिचार्ज पर एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले) तक बिना रुके टोल गेट पार किया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग ट्रिप को काउंट करने में गलती कर बैठते हैं. नतीजतन उन्हें कई बार डबल टोल टैक्स देना पड़ जाता है.