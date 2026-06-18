Father's Day 2026 Special: सिर्फ स्टारडम नहीं, विरासत में मिला चेहरा भी

Father's Day 2026 Special: कहा जाता है कि बच्चे अपने माता-पिता का अक्स होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने मानो कॉपी-पेस्ट का बटन दबा दिया हो. इन सितारों ने सिर्फ अपने पिता का नाम और विरासत ही नहीं पाई, बल्कि उनका चेहरा, मुस्कान और अंदाज भी काफी हद तक विरासत में मिला है. यही वजह है कि इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही फैंस अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं. Father's Day के मौके पर जानते हैं उन स्टार किड्स के बारे में जो अपने पापा की कार्बन कॉपी माने जाते हैं.