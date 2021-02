1 / 9

How to play FAUG game लंबे समय से जिस वीडियो गेम FAUG Game fearless and united guards का इंतजार था उस गेम को भारतीय बाजार में 26 जनवरी के दिन रिलीज कर दी गई थी. भारत सरकार द्वारा चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन करने की कतार में पबजी मोबाइल गेम्स को भी बंद कर दिया गया जिसके बाद इस गेम के लॉन्च किए जाने को लेकर घोषणा की गई थी. बता दें कि यह गेम भारतीय सेना के पराक्रम पर आधारित है.