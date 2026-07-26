Edited by: Neha Awasthi | Updated: Jul 26, 2026, 4:27 PM
Fengshui 74
अगर आप धन और सफलता चाहते हैं, तो 'गोल्डन पोथोस' (Golden Pothos) वह पौधा है जिसकी आपको तलाश है. इसे पहचानना आसान है इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं और उन पर सुनहरे-पीले रंग के निशान होते हैं. फेंगशुई में, पत्तियों का यह सुनहरी रंग सीधे स्वर्ण और भौतिक धन का प्रतीक है. अन्य किस्मों की तुलना में इसकी 'मनी-मैग्नेट' क्षमताएं बहुत अधिक मानी जाती हैं.
सिर्फ सही पौधा होना ही काफी नहीं है; उसे सही दिशा में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. फेंगशुई के अनुसार, दक्षिण-पूर्व (Southeast) दिशा घर का धन क्षेत्र होती है. अपने गोल्डन पोथोस या जेड प्लांट को इस कोने में रखें. यह दिशा भगवान गणेश और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, जो समृद्धि और वैभव के कारक हैं. इस दिशा में पौधा रखने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है.
यह एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है. कभी भी गोल्डन पोथोस की बेल को नीचे की ओर लटकने न दें. यह गिरती हुई आर्थिक स्थिति या नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का संकेत दे सकती है. पौधे को एक लकड़ी के सहारे या धागे से बांधकर ऊपर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें. जैसे-जैसे पौधा ऊपर की ओर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी आय और करियर में निरंतर वृद्धि के योग मजबूत होंगे.
पौधे की देखभाल सीधे तौर पर आपके धन क्षेत्र की देखभाल है. सुनिश्चित करें कि आपके गोल्डन पोथोस पर धूल न जमे और इसकी पत्तियां चमकदार और स्वस्थ रहें. सूखी या पीली पत्तियों को तुरंत छांट दें, क्योंकि ये अनावश्यक खर्चों और ऊर्जा में रुकावट का प्रतीक हैं. नियमित रूप से पत्तियों पर पानी का छिड़काव करें ताकि वे हमेशा ताजी दिखें और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहें.
पौधे के गमले का चुनाव भी फेंगशुई में मायने रखता है. कांच की बोतल या जार में गोल्डन पोथोस लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कांच का संबंध 'जल' तत्व से है और जल का संबंध 'धन' के प्रवाह से है. यदि आप मिट्टी के गमले का उपयोग कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह साफ और आकर्षक हो. खराब या टूटे हुए गमले में पौधा रखने से बचें, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता लाता है.
फेंगशुई की मान्यता है कि Golden Pothos को घर के बीचों-बीच, बाथरूम के अंदर या पूरी तरह अंधेरी जगह पर नहीं रखना चाहिए. ऐसे स्थानों पर पौधे की वृद्धि प्रभावित हो सकती है और शुभ ऊर्जा का प्रवाह भी कमजोर माना जाता है. साथ ही पौधे को सूखने या पूरी तरह मुरझाने न दें. माना जाता है कि स्वस्थ और हरा-भरा पौधा ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है.
फेंगशुई के इन छोटे-छोटे बदलावों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं. सही पौधे का चयन, सही दिशा और नियमित देखभाल ही आपके आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है. याद रखें, एक स्वस्थ और हरा-भरा पौधा न केवल धन को आकर्षित करता है, बल्कि आपके घर के माहौल को भी सुखद और तनावमुक्त बनाता है.डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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