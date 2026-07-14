फेंगशुई का चमत्कारी पौधा

घर में पेड़-पौधे लगाना सिर्फ इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपकी किस्मत और घर की ऊर्जा को भी पूरी तरह बदल सकता है. चीनी वास्तु शास्त्र यानी फेंगशुई में कुछ पौधों को बेहद चमत्कारी और सकारात्मक माना गया है. इन्हीं में से एक बेहद खास और लोकप्रिय पौधा है पीस लिली. यह सुंदर सफेद फूलों वाला पौधा अपने नाम की तरह ही घर में सुख और शांति का संचार करता है. फेंगशुई के अनुसार, इसके एक नहीं बल्कि हजार फायदे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इसे आज ही अपने घर ले आएंगे.