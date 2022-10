2 / 8

डायबिटीज में फायदेमंद (Methi Leaves Benefits For Diabetes)

डायबिटीज के मरीजों को मेथी की पत्तियां खाना चाहिए. इसकी पत्तियां में फाइबर गैलेक्टोमैनन होता है जोकि खून में शुगर के अवशोषण को कम कर देता है.