मेथी दाने, पके चावल और नारियल के तेल का हेयर मास्क

अगर आप अपने झड़ते बालों से परेशान हैं और कंघी करते समय बाल हाथों में आ जाते हैं, तो मेथी दाने, पके चावल और नारियल के तेल का हेयर मास्क बालों में लगा सकते हैं. बालों को मजबूत बनाने और हेयर फॉल कम करने में ये मदद होते हैं. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको लगाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है.