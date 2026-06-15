फीफा में इस्तेमाल हो रही स्मार्ट बॉल

फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए इस बार स्मार्ट बॉल तैयार की गई है. टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रही हर बॉल में एक खास सेंसर लगा है, जो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है. यह बॉल कंप्यूटर को रियल टाइम डेटा देती है, जो बताती है कि उस पर कब किस गति से प्रहार हुआ है. इस डेटा को मैदान पर लगे AI कैमरा की मदद से ट्रेस कर खेल की सही स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है. इससे मैच के मुश्किल क्षणों का हल निकालने में मदद मिलती है, जब मैच रेफरी को हैंड, ऑफ साइड, इन साइड या फाउल जैसी चीजों का पता लगाना होता है.