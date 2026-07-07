6 वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का ऐसा रहा कमाल

इसकी निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. 6 वर्ल्ड कप के करियर में रोनाल्डो ने 27 मैच खेले, उन्होंने यहां कुल 2150 मिनट मैदान पर बिताए. इस दौरान वह कुल 11 गोल कर पाए, जबकि दो गोल में वह असिस्ट कर पाए. उनके करियर का सबसे शानदार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2018 का टूर्नामेंट था, जब रूस में खेले गए इस वर्ल्ड कप में उन्होंने निजी तौर पर सबसे ज्यादा 4 गोल किए थे. इसके बाद मौजूदा वर्ल्ड कप उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड कप रहा, जिसमें उन्होंने कुल 3 गोल किए. इसके अलावा वह बाकी 4 वर्ल्ड कप में 1-1 गोल ही कर पाए. (तस्वीर: IANS)