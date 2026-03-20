वेज या नॉनवेज है अंजीर?

इसी प्राकृतिक प्रक्रिया को देखकर लोग मान लेते हैं कि अंजीर नॉनवेज है. लेकिन, अंजीर को लेकर ये दावा पूरी तरह सच नहीं है. असल में जंगली अंजीर में ततैया (wasp) के मरने की प्राकृतिक प्रक्रिया (pollination) होती है, लेकिन व्यावसायिक रूप से बिकने वाली अंजीर स्व-परागण (self-pollination) से उगाई जाती हैं. फल के अंदर मौजूद एंजाइम ततैया के अवशेषों को पचाकर उन्हें प्रोटीन में बदल देते हैं, इसलिए इसे शाकाहारी ही माना जाता है. खेती में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर किस्में ऐसी हैं जिनमें ततैया परागण की जरूरत ही नहीं पड़ती.