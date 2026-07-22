Edited by: Shilpi Singh | Updated: Jul 22, 2026, 3:34 PM
Films
आमिर खान,आर माधवन की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स साल 2009 में आई थी लेकिन दर्शके इसे आज भी बेहद पंसद करते हैं. इसमें कहानी है कॉलेज के उन दोस्तों की जो परिवार के दबाव में इंजिनियरिंग करने आते हैं. इसके साथ ही इसमें बच्चों पर ज्यादा उम्मीदें रखने और उन्हें कैसे सिस्टम की वजह से दबाव झेलना पड़ता है इसकी कहानी है.
तारे ज़मीन पर क बेहतरीन फ़िल्म है जो शिक्षा व्यवस्था की उस नाकामी को दिखाती है जिसमें वह सीखने की अलग-अलग रफ़्तार को नहीं पहचान पाती और हर बच्चे को एक ही तरह से आंकना सिखाती है. यह फ़िल्म डिस्लेक्सिया से जूझ रहे एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे स्कूल और सिस्टम नहीं समझ पाता है.
2016 में आई चॉक एन डस्टर यह फ़िल्म शिक्षकों पर केंद्रित है और दिखाती है कि कैसे स्कूलों का बिनेस की तरफ रूख करना शिक्षकों को बुरी तरह से प्रभावित करता है. इसमें दो जुनूनी शिक्षकों की कहानी है जो अपनी गरिमा और अपने शिक्षक के मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक अलग से लड़ाई लड़ते हैं.
इरफान खान की हिंदी मीडियम शानदार सोशल कॉमेडी है जो ये दिखाती है कि हमारे समाज में अंग्रेजी औऱ बड़े स्कूल में पढ़ाने का दबाव माता-पिता पर कितना अधिक होता है और अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं. यह फिल्म क्लास-भेद और इंग्लिश-मीडियम स्कूलिंग के प्रति सोच को दिखाती है.
2019 मे आई कोटा फ़ैक्ट्री भले ही एक हाई प्रोफाइल फिल्म ना हो लेकिन ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है. जो भारत के प्रमुख कोचिंग हब की यह ब्लैक-एंड-व्हाइट सिनेमैटिक झलक छात्रों की ज़िंदगी को बखूबी दिखाती है. यह इंजीनियरिंग की परीक्षाओं को पास करने की कड़ी और मशीनी जिंदगी को दिखाती है. साथ ही सिस्टम की कमियों और मेंटरशिप के अनमोल रिश्ते को भी उजागर करती है
2019 में आनंद कुमार की ज़िंदगी पर आधारित आई फिल्म सुपर 30 दिखाती है कि कैसे आपके पास ज्ञान होकर भी आप दुनिया से इसलिए दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास उतने संसाधन नहीं है. साथ ही ये दिखाती है कि कैसे बेहतरीन शिक्षा के साधनों तक पहुंच बहुत सीमित है. वहीं यह फ़िल्म उन ज़रूरतमंद और बेहद होनहार छात्रों को कोचिंग देने के उनके सफ़र को दिखाती है, जो बहुत मुश्किल माने जाने वाले IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं
2015 में आई नील बट्टे सन्नाटाएक घरेलू काम करने वाली महिला की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए अपनी बेटी के स्कूल में दाखिला लेती है. यह फिल्म दिखाती है कि कैसे संस्थागत और खुद से बनाई गई मानसिक रुकावटें अक्सर गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने से रोकती हैं.
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