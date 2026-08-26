क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

अमेरिकन एक्सप्रेस 1 सितंबर से भारत में अपने प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले माइलस्टोन रिवॉर्ड्स में भारी कटौती करने जा रही है. इसके चलते कार्डहोल्डर को 1 सितंबर 2026 से मेंबरशिप रिवॉर्ड्स पॉइंट्स कम मिलेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 1.9 लाख रुपये के खर्च पर अब कार्डहोल्डर को मिलने वाले अतिरिक्त 7,500 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. 4 लाख रुपये के खर्च पर मिलने वाले पॉइंट्स में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके अलावा एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों और शर्तों में कई बदलावों की घोषणा की है. हालांकि, ये बदलाव 28 अगस्त 2026 से लागू होंगे.