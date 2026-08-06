कांग्रेस के भावी पीएम को हराया

दूसरी तरफ पहली बार आम चुनाव में आई भाजपा को सिर्फ दो सीटों पर जीत मिली. इन्हीं दो सांसदों ने लोकसभा में पार्टी की मौजूदगी बनाए रखी और भाजपा के शुरुआती इतिहास में अहम भूमिका निभाई. भाजपा के पहले लोकसभा चुनाव में जिस नेता ने जीत हासिल की उनका नाम चंदूपतला जंगा रेड्डी है. उन्होंने आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी. रेड्डी ने तब हनमकोंडा से कांग्रेस के दिग्गज नेता और भावी पीएम पीवी नरसिम्हा राव को हराया था. नरसिम्हा राव जून 1991 में देश के प्रधानमंत्री बने थे.