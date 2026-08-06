1/7 भाजपा की राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है. राज्यसभा से लेकर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में पार्टी के कुल सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं. मगर वर्तमान में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही है. साल 1980 में गठन के बाद पार्टी ने 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा. मगर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति के माहौल में कांग्रेस को भारी जीत मिली. राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में कांग्रेस ने तब रिकॉर्ड 404 सीटों पर जीत हासिल की.