क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) के हाइड्रोलॉजिस्ट और स्टडी के लेखक डुंग डुक ट्रान ने बताया, 2015 और 2022 के बीच, वियतनाम में लगभग 366 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाली गई. इससे तलछट की भारी कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप नदी की तलहटी कुल मिलाकर औसतन 0.48 मीटर (या 0.053 मीटर प्रति वर्ष) नीचे धंस गई. उस दौरान नदी की तलहटी की गहराई लगभग आधा मीटर कम हो गई. पानी की सतह पर यह बड़ा अंतर नहीं लग सकता है, लेकिन इतने बदलाव से पानी के बहाव, नदी सिस्टम की सेहत और दोनों तरफ के किनारों की बनावट पर गंभीर असर पड़ सकता है. (photo credit, AI, for representation only)