Sayani Gupta Hot Photos बॉलीवुड और वेब शोज़ की जानी मानी एक्ट्रेस सयानी गुप्ता हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरिज Four More Shots Please में दिखाई दे रही हैं. सयानी फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट पुणे से पास आउट है इन्होंने 2012 में सेकेंड मैरिज डॉट.कॉम से अपने कैरियर की शुरूआत की थी. सयानी को एक्टिंग के साथ गाने का भी बेहद शौक है. उन्होंने आर्टिकल 15 में एक गाना गाया था जिसके बोल हैं कहब तो. सयानी गुप्ता इंडस्ट्री के उन कलाकारों में हैं जो ट्रेंड से हट कर रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस ने कम उम्र में ही थियेटर करना शुरू कर दिया था. वे लगभग 3 साल की थी जब वे पहली बार स्टेज पर आई थीं. सयानी अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ऑरेंज कलर की बिकिनी में तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बेहद हॉट नज़र आ रही हैं.