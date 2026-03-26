राफेल मरीन को लेकर खत्म हुआ भारत का इंतजार

भारत और फ्रांस के बीच 28 अप्रैल 2025 को हुए समझौते के तहत करीब 63,000 करोड़ रुपये में 26 राफेल मरीन जेट खरीदे जा रहे हैं. इसमें 22 सिंगल-सीट फाइटर जेट्स होंगे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में सक्षम होंगे, जबकि 4 ट्विन-सीट ट्रेनर जेट्स केवल जमीन से ऑपरेट होंगे.पहली खेप 2028 में मिलने की उम्मीद थी. लेकिन, लगता है कि भारत का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, राफेल मरीन जेट्स अगस्त या सितंबर 2026 तक मिल सकते हैं. ये शुरुआती डिलीवरी पूरी तरह कॉम्बैट रेडी फाइटर जेट्स की नहीं होगी.