फोन उठा लिया तो?

अगर फोन उठा लिया है तो घबराएं नहीं. बस अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल जानकारी शेयर न करें. शुरुआत में शक होने पर तुरंत फोन काट दें. फोन पर लंबी बातचीत करने से बचें.अनजान नंबर से आए कॉल को तुरंत ट्रू-कॉलर जैसे ऐप से वेरिफाई जरूर करें. चैट, ईमेल या SMS पर आए किसी भी अनजान आईडी के मैसेज, लिंक, फोटो या मीम को क्लिक न करें.किसी के साथ भी फोन पर अपनी बैंक डिटेल्स शेयर न करें. ऐसे फोन कॉल फ्रॉड होते हैं, जिनका मकसद आपको डराकर ठगना होता है. इसलिए ऐसे फोन कॉल पर अपना आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड या अन्य सेंसिटिव जानकारी शेयर न करें.