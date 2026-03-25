कैसे करें इस्तेमाल?

बताते हैं कि अगर रोजाना इसका सेवन सही तरीके से किया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. हालांकि ये कोई जादू नहीं है, दवाइयों के साथ-साथ डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें, इसके लिए आप पपीते के पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं. इसके लिए बस 4-5 ताज़े पपीते के पत्ते अच्छे से धो लें फिर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. 2 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबा लें, जब पानी आधा रह जाए तो छान लें. सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले गुनगुना पीएं, अगर आपको स्वाद अजीब लगे तो थोड़ा नींबू का रस या शहद मिला सकते हैं