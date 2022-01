1 / 7

South Films That Rocked Box office

अल्लू अर्जुन Allu Arjun की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 Pushpa The Rise Part 1 बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कहर बरपा रही है कि हाल ही में रणवीर सिंह की आई फिल्म 83 उसके सामने पानी ङर रही है और साउथे लेकर नार्थ तक अल्लू अर्जुन Allu Arjun अपनी छाप छोड़ने में कायाब हुए है. वहीं ‘पुष्पा द राइज’ Pushpa The Rise के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि पुष्पा Pushpa The Rise 2021 की भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 300 करोड़ की कमाई कर ली है. इस फिल्म ने पूरे देश में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में ये फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. ऐसे में आइए एक नजर ड़ालते हैं उन साउथ की फिल्मों पर जिन्हें नार्थ या फिर हिंदी दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिला है.