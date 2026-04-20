अप्रैल 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति

साल 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया. इस पार्टी में अमेरिका के उप राष्ट्रपति सिप्रो अग्नेयू के अलावा सोवियत संघ समेत कई देशों के बड़े नेता आए थे. ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने शैतानों की पार्टी कहकर इसकी आलोचना की थी. शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करना शुरू किया. दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने तेहरान के शाहयाद चौक पर जमा हुए थे. इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देख सेना ने उन पर कार्रवाई से इनकार कर दिया. नतीजा ये हुआ कि शाह रजा पहलवी देश छोड़ भागने के लिए मजबूर हो गए.