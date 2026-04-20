1948 में हुई ईरान-इजरायल की दोस्ती
ईरान और इजरायल की दोस्ती की शुरुआत 1948 में हुई. इसी साल मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजरायल नाम से एक नया यहूदी देश बना. मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजरायल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इस वक्त तुर्किये के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था, जिसने 1948 में ही उसे देश के तौर पर स्वीकार कर लिया. ईरान ने कभी खुलकर इजरायल से दोस्ती का इजहार नहीं किया था. सब कुछ पर्दे के पीछे होता था. दोनों में नजदीकियां तब और भी बढ़ गईं, जब एक अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी.