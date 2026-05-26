प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)

शहरी इलाके में बसे गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और कम आय वाले (LIG) के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए यह देश की सबसे बड़ी योजना है. इस योजना के तहत स्लम पुनर्वास, क्रेडिट सब्सिडी और वित्तीय सहायता देकर नागरिकों के लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश है.