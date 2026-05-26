From House Finance Loan Emi Subsidies How Many Housing Schemes Government Run In India See How Many You Know 8426142
मकान का पैसा से लेकर EMI की सब्सिडी देने तक... देश में कितने तरह की आवास योजनाएं चलाती है सरकार? देखें कितनों के नाम जानते हैं आप
Housing Schemes in India: देश में आवास योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है. केंद्र सरकार की फेमस हाउंसिंग स्कीम PMAY और CLSS है. दूसरी ओर, राज्य सरकारें, स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य आवास बोर्ड के साथ मिलकर लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा करते हैं.