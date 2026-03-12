इजरायल-हमास की जंग

फिलीस्तीन के आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा की जमीन से इजरायल की ओर करीब 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे. सुरंग के रास्ते घुसपैठ करते हुए करीब 1200 लोगों की हत्या भी की थी. 500 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे. इसके बाद इजरायल ने हमास के खात्मे तक जंग का ऐलान कर दिया था. तब से ये जंग चल रही है. हालांकि, अक्टूबर 2025 में सीजफायर का ऐलान हुआ था. लेकिन, जगह-जगह पर अभी भी गोलीबारी होती रहती है. जंग में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 60,000 से ज्यादा हो गया है. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 61,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजरायल में लगभग 1,200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.