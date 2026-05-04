गंभीर आर्थिक कठिनाइयां

टाइम मैगजीन की खबर के मुताबिक ममता ने अजीवन के शुरुआती दौर में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया. 17 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद, उन्होंने मां और 7 भाई-बहनों का भरण-पोषण करने के लिए एक दूध बूथ विक्रेता के तौर पर काम किया.यह उनकी कमाई का मुख्य जरिया बन गया, जिससे उन्होंने घर चलाया .