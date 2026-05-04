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Milk Vendor to Bengal Iron Lady: आठ बहन-भाइयों में सबसे बड़ी 'दीदी' ममता बनर्जी दूध बेचकर चलाती थीं अपना घर
ये कहानी ममता बनर्जी के उन दिनों की है जब वे एक साधारण लड़की थी जो पिता का साया सिर से उठने के बाद दूध बेचकर परिवार चलाती थी, आज पूरे राज्य की कमान संभाल रही है. यह कहानी सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं, बल्कि आम औरतों की ताकत की मिसाल है. विस्तार से पढ़िए ममता का संघर्ष.