बदल गई पान-मसाले की पैकेजिंग

पान मसाला खाने वालों से जुड़ी एक बड़ी खबर है. अब पान मसाला की पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पान मसाला की पैकेजिंग को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत पान मसाला को अब ऐसी पैकेजिंग में पैक करना होगा, जिसमें प्लास्टिक, सिंथेटिक पॉलिमर, एल्यूमिनियम फॉयल या मेटलाइज्ड लेयर का इस्तेमाल न हुआ हो. इसके लिए कागज, पेपरबोर्ड, सेलूलोज या प्राकृतिक स्रोतों से बने दूसरी चीजों के इस्तेमाल की अनुमति दी है. इसके अलावा टिन और कांच के कंटेनर भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे.