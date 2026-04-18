बदल रहे हैं हवाई युद्ध के तरीके

जब भी आप किसी देश की वायुसेना के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लड़ाकू विमान और मिसाइलों की ही तस्वीर बनती है. आज भी अत्याधुनिक फाइटर जेट, स्टैंड-ऑफ हथियारों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की अहमियत कम नहीं हुई है. लेकिन, अब हवाई युद्ध के तरीकों में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है. भविष्य बिना पायलट वाले विमानों का होने वाला है. मानव रहित विमान कैसे युद्ध में गेम चेंजर बन रहे हैं और भारत में इसे लेकर क्या तैयारी है? आइये जानते हैं. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)