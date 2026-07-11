गजकेसरी राजयोग बदल देगा जिंदगी

ज्योतिष शास्त्र में कई योगों को बेहद ही शुभ व लाभकारी माना गया है और उन्हीं सबसे शक्तिशाली योग गजकेसरी होता है. जब चंद्रमा और गुरु एक साथ किसी राशि में विराजमान होते हैं तब गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है. इस योग से जीवन में सुख—समृद्धि, खुशहाली, सफलता, और सम्मान बढ़ता है. बता दें कि पंचंग के अनुसार 14 जुलाई 2026 को कर्क राशि में चंद्रमा और युति से गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है. 16 जुलाई 20226 को शाम 7 बजकर 52 मिनट तक चंद्रमा कर्क राशि में ही रहेंगे. गजकेसरी राजयोग 4 राशियों के लिए जबरदस्त लाभ लेकर आएगा. (Photo Credit- AI)