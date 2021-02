1 / 11

Gandi Baat actress Anveshi Jain Latest Hot black and white photos in shirt only Photos Viral interesting facts upset with leak video फेमस वेब सीरीज गंदी बात Gandii Baat से लाइम लाइट में आई एक्ट्रेस अन्वैषी जैन Anveshi Jain ने सिर्फ शर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट कराया है जिसमें वे काफी हॉट लग रही हैं. बता दें फिल्म में फ्लोरा सैनी और अन्वैषी जैन के बीच लेस्बियन सीन सुर्खियों में रहा था. 2020 में अन्वेषी को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया गंदी बात के रिलीज के बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था. सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पैरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था. मैं बारबार उन्हें खत लिखती लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैंने मुंबई में दो साल किस तरह गुजारे. फिर काफी दिन बाद वे मुझसे बात करने के लिए राज़ी हुए थे.अन्वेषी को रोमांटिक डिनर डेट पर जाना पसंद है बशर्ते बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हो और कोई रोमांटक जगह हो. देखिए Anveshi Jain की Hot तस्वीरें