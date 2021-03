1 / 11

Gandii Baat actress Anveshi Jain Latest Hot photoshoot parents restricted her to wear jeans self love to tha hi nahi फेमस वेब सीरीज गंदी बात Gandii Baat से लाइम लाइट में आई एक्ट्रेस अन्वैषी जैन Anveshi Jain ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उन्हें लगता था कि वे खूबसूरत नहीं हैं. पैरेंट्स की तरफ से पहनावे को लेकर बहुत ज्यादा restriction थे. ये नहीं पहनना. वो नहीं पहनना. सिर्फ सलवार सूट पहनो. अन्वैषी ने बताया जब मैं क्लास की दूसरी लड़कियों को जींस में देखती थी तो मुझे लगता था क्या मुझमें कोई कमी है. मुझे खुद से प्यार तो था ही नहीं. बल्कि नफरत थी. अक्सर सोचती थी मैं ऐसे क्यों दिखती हूं. उस वक्त मैं थोड़ी सी मैच्योर थी. मुझे बहुत सारा अटेंशन मिलता था. जोकि मेरे लिए अनचाहा था. लोग ये नहीं बोलते थे कि तुम सुंदर हो. लोग बोलते थे ये थोड़ी हटकर दिखने वाली लड़की है. उस बुली करो. अन्वैषी की फैमिली भी काफी उन्हें हमेशा दुपट्टे से ढककर रहने देती थी सलाह. और भी कई बातें हैं जो हम आपको अगली स्टोरी में बताएंगे. फिलहाल बता दें कि अन्वैषी ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. बता दें फिल्म में फ्लोरा सैनी और अन्वैषी जैन के बीच लेस्बियन सीन सुर्खियों में रहा था. 2020 में अन्वेषी को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया गंदी बात के रिलीज के बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था. सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पैरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था. मैं बारबार उन्हें खत लिखती लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैंने मुंबई में दो साल किस तरह गुजारे. फिर काफी दिन बाद वे मुझसे बात करने के लिए राज़ी हुए थे.देखिए Anveshi Jain की Hot तस्वीरें