Gandii Baat actress Anveshi Jain Latest Hot photoshoot with horse Photos goes Viral interesting facts people bully in childhood फेमस वेब सीरीज गंदी बात Gandii Baat से लाइम लाइट में आई एक्ट्रेस अन्वैषी जैन Anveshi Jain ने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उन्हें लगता था कि वे खूबसूरत नहीं हैं. उस वक्त मैं थोड़ी सी मैच्योर थी. मुझे बहुत सारा अटेंशन मिलता था. जोकि मेरे लिए अनचाहा था. लोग ये नहीं बोलते थे कि तुम सुंदर हो. लोग बोलते थे ये थोड़ी हटकर दिखने वाली लड़की है. उस बुली करो. अन्वैषी की फैमिली भी काफी उन्हें हमेशा दुपट्टे से ढककर रहने देती थी सलाह. और भी कई बातें हैं जो हम आपको अगली स्टोरी में बताएंगे. फिलहाल बता दें कि अन्वैषी ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस ने घोड़े के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट कराया है. जिसमें अन्वैषी काफी हॉट नज़र आ रही हैं. बता दें फिल्म में फ्लोरा सैनी और अन्वैषी जैन के बीच लेस्बियन सीन सुर्खियों में रहा था. 2020 में अन्वेषी को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया था.एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया गंदी बात के रिलीज के बाद उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा था. सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पैरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था. मैं बारबार उन्हें खत लिखती लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते. उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मैंने मुंबई में दो साल किस तरह गुजारे. फिर काफी दिन बाद वे मुझसे बात करने के लिए राज़ी हुए थे.देखिए Anveshi Jain की Hot तस्वीरें