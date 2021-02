1 / 10

Gandii Baat Actress Gehana Vasisth used to provide obscene video to new actors by paying so much money arrested कॉन्ट्रोवर्शियल बयानों और बोल्ड फोटोज के दम पर सुर्खियों में बनी रहने वाली अदाकारा गहना वशिष्ठ Gehana Vasisth इस वक्त पुलिस हिरासत में हैं. उनपर आरोप है कि वे पॉर्न वीडियो शूट करती थीं. इसके लिए वे नएनए एक्टर्स को अपने जाल में फंसाती थीं. फिर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे ये गंदा काम कराती थीं. यही नहीं गहना ने इसके लिए खुद का प्रोडक्शन हाउस तक खोला हुआ था. वे एक्टर्स को इस काम के लिए अच्छीखासी रकम देती थीं इस बात का उनके अकाउंट के खुलासा हुआ है.