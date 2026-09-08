गोल्ड प्लेटेड कर्णफूल इयररिंग डिजाइन-1

14 सितंबर 2026, सोमवार को पूरे देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा. यह उत्सव 10 दिनों तक चलाया जाता है. इस खास मौके पर महिलाएं भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर अच्छे से पूजा के लिए तैयार रहती हैं. महाराष्ट्रियन लुक की बात करें तो नौवारी साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी भी महिलाओं को पहनना काफी ज्यााद पसंद आता है. अगर आप भी अपने लुक को खूबसूरत और हटके रखान चाहते हैं, तो आप गणेश चतुर्थी पर नौवारी साड़ी के साथ में इस तरह का गोल्ड प्लेटेड कर्णफूल इयररिंग डिजाइन को पहन सकते हैं. ये डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है.