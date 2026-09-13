बॉलीवुड और गणपति

गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक चलने वाला बड़ा त्योहार है, 10 दिनों तक मनाए जाने वाला ये त्योहार इस बार 13 सितंबर यानी सोमवार को मनाया जा रहा है. जबकि 22 सितंबर यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा. इसके चलते आपने खाने पीने से लेकर सजावट की सारी जानकारी बटोर ली होगी. बॉलीवुड के सितारे भी हर साल गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाते नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही सेलेब्स अपने घर पर बप्पा को लेकर आते हैं. वहीं हर साल की तरह इस बार भी मुंबई में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है. यही वजह है कि बॉलीवुड सेलेब्स भी इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं. बॉलीवुड में कई ऐसे गाने हैं जो गणपति बप्पा पर बने हैं. तो फिर इस बार आप भी इन सुपरहिट गानों के साथ फेस्टिवल को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं.