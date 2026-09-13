गणेश चतुर्थी पर न करें कुछ गलतियां

हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है. गणेश चतुर्थी के दिन भक्त विधि-विधान से गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और घर में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर 2026, सोमवार को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं वे 7 काम, जिन्हें गणेश चतुर्थी पर करने से बचने की सलाह दी जाती है.