फिर हाथी का सिर कहां से आया?

गणेश जी के मस्तक-विहीन शरीर को देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित और दुखी हुईं. इसके बाद देवताओं ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का उपाय किया. शिव पुराण के अनुसार, देवताओं को उत्तर दिशा की ओर जाने का निर्देश दिया गया. वहां उन्हें एक हाथी मिला और उसका सिर लेकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा गया. इसके बाद पवित्र जल और मंत्रों के माध्यम से गणेश जी को फिर से जीवन मिला. इसी के बाद उनका स्वरूप गजानन के रूप में सामने आया. यानी शास्त्रीय कथा में गणेश जी के हाथीमुखी स्वरूप की व्याख्या मिलती है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि भगवान शिव द्वारा काटा गया मूल मानव मस्तक बाद में किस स्थान पर रखा गया.