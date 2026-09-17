गणेश जी का कटा हुआ सिर कहां गया? क्या आज भी धरती पर मौजूद है बप्पा का मूल शीश?
भगवान गणेश को आज हम हाथी के मुख वाले देवता के रूप में पूजते हैं, लेकिन पुराणों में उनके इस स्वरूप के पीछे एक बेहद रोचक कथा मिलती है. कथा के अनुसार, माता पार्वती ने गणेश जी को अपने द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया था. जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और युद्ध की स्थिति बन गई. अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया. शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में इस प्रसंग का विस्तार मिलता है.