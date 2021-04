1 / 12

Gangs of PoorvanchalLand of Mafias उत्तर प्रदेश ने देश में कई महान लोगों को जन्म दिया है. चाहे राजनेता हों अभिनेता हों साहित्यकार कलाकार संत या स्वतंत्रता सेना. यूपी की जमीन ने कई महान लोगों को जन्म दिया. इस उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ जमीन है पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी भाग. पूर्वांचल अपनी महान विरासत तथा पूरे नॉर्थ इंडिया में फैले माफिया वर्ल्ड के लिए जाना जाता है. इसी उपजाऊ जमीन से 2 गैंग्स की शुरुआत 1980 के दशक में होती है. कुछ वर्षों बाद 1990 के दशक में इस दौरान बृजेश सिंह नाम का एक शख्स अपने पिता की हत्या से तिलमिलाया था और वह बदले की आग में जल रहा था. अपने पिता के हत्यारों को मारने के बाद बृजेश सिंह गाजीपुर में सक्रिया साहिब सिंह गैंग के साथ जुड़ जाता है. इसके बाद पूर्वांचल में विकास कराने के लिए सरकारी परियोजनाओं की झड़ियां इस दौरान लाई जाती हैं.