सबसे अमीर बप्पा (gsbsevamandalmumbai)

मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है. फिल्मी सितारों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुटा नजर आता है. शहर में जगह-जगह भव्य पंडाल सजाए जाते हैं और इनमें लालबागचा राजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन क्या आप मुंबई के उस गणपति के बारे में जानते हैं, जिन्हें करोड़ों रुपये के इंश्योरेंस और बेशकीमती आभूषणों की वजह से 'सबसे अमीर बप्पा' कहा जा रहा है? इस गणपति का भव्य पंडाल इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस साल बप्पा का श्रृंगार करीब 66 किलो सोने और 335 किलो चांदी के आभूषणों से किया गया है. इतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा और पूरे आयोजन के लिए 703.27 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर भी लिया गया है. यही वजह है कि गणपति उत्सव के दौरान इस बप्पा की भव्यता हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.