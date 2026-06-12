जेल में हाई सिक्योरिटी के साथ छपता है पेपर

Gaokao के प्रश्नपत्र को 'टॉप सीक्रेट' का दर्जा दिया गया है. पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों की पहले जांच की जाती है और उनसे गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं. पेपर सेट करने के दौरान मोबाइल, इंटरनेट और अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है. इतना ही नहीं, पेपर तैयार करने वाली टीम को परीक्षा खत्म होने तक बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता है. प्रश्नपत्रों की छपाई भी बेहद सुरक्षित जेलों या सैन्य ठिकानों जैसी जगहों पर की जाती है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है.