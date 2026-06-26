भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार (Photo credit- peopleofar)
भारतीय संगीत के इतिहास में जब भी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की बात होगी, सबसे पहला नाम गौहर जान का ही लिया जाएगा. उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन ठुमरी और खयाल गायिका के रूप में नहीं, बल्कि भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के तौर पर भी याद किया जाता है. उस दौर में जब न रेडियो था, न टेलीविजन और न सोशल मीडिया, तब गौहर जान की लोकप्रियता किसी फिल्म स्टार से कम नहीं थी. उनकी शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक रियासती कार्यक्रम में उनका गाना सुनने के लिए खास ट्रेन चलाई जाती थी. ये सम्मान उस समय बहुत कम लोगों को नसीब होता था. (इनपुट एजेंसी)