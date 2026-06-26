ऐसी थी लोकप्रियता

गौहर जान की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उनकी फीस भी उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा मानी जाती थी. उनकी शाही जीवनशैली के कई किस्से आज भी सुनाए जाते हैं. इन्हीं में एक चर्चित किस्सा स्पेशल ट्रेन की मांग से जुड़ा है. इतिहासकार विक्रम संपत की किताब 'माई नेम इज गौहर जान' और उस पर आधारित लेखों में उल्लेख मिलता है कि एक रियासती कार्यक्रम में जाने के लिए उन्होंने अपने बड़े दल, नौकरों और सामान के साथ सफर करने के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की थी. कहा जाता है कि उनकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखते हुए यह मांग स्वीकार भी कर ली गई. इससे उस दौर में गौहर जान के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.