Gautam Singhania Net Worth Raymond Group Owner Wealth Know In Details 8351203
कितनी संपत्ति के मालिक हैं गौतम सिंघानिया? रेमंड ग्रुप के मालिक की नेटवर्थ चौंका देगी आपको
रेमंड ग्रुप (Raymond Group) के चेयरमैन गौतम सिंघानिया मालदीव में छुट्टी मनाने गए थे. इस दौरान स्पीड बोट पलटने से वे घायल हो गए, आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मुंबई लेकर आया गया. बता दें कि बात जब भारत के बिजनेस टायकून्स की होती है, तो रेमंड ग्रुप (Raymond Group) के चेयरमैन गौतम सिंघानिया का नाम टॉप में रहता है. आइये जानते हैं इनके बिजनेस के बारे में विस्तार से...