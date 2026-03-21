एजुकेशन और करियर की शुरुआत

9 सितंबर 1965 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे गौतम सिंघानिया ने विरासत में मिले बिजनेस को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. गौतम सिंघानिया की स्कूलिंग मुंबई के सेंट मैरी और कैथेड्रल स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने एचआर कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री ली. साल 1986 में वह जेके ग्रुप से जुड़े और महज 35 साल की उम्र में रेमंड के चेयरमैन बन गए.